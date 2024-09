Ruhig verläuft der Vormittag des „blauen“ Montags nach der Nationalratswahl im rund 1900 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden St. Georgen. Mit vorläufig 51,81 Prozent der Stimmen fiel das Wahlergebnis der FPÖ in dieser Lavanttaler Gemeinde am höchsten aus. Das einzige Gasthaus am Dorfplatz hat wegen seines Ruhetages geschlossen. Gegenüber, im Kaufhaus Hollauf, bezahlt gerade eine Kundin an der Kasse. Zum Erdrutschsieg der freiheitlichen Partei in ihrer Gemeinde wollten sich beide Frauen nicht äußern. „Kein Kommentar“, meint die Betreiberin des Nahversorgers nur. Geschäftiger als auf dem Dorfplatz in St. Georgen geht es in der Fleischerei Libiseller an der Hauptstraße zu. Dort sitzen ein paar Pensionisten bei einem Bier am Tisch.