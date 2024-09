Der ehemalige Gasthof „Huaf“ in Framrach in St. Andrä wurde vor Monaten zur Gänze abgerissen, um Platz für die neue Firmenzentrale von „K industries“ und ihre 140 Mitarbeiter zu schaffen. Rund 25 Millionen Euro sollen in den Bau einer neuen Produktionshalle sowie eines Bürotraktes für den Anlagenbauer fließen, hinter dem die Wolfsberger Unternehmerfamilie Kreuzer steckt. Insgesamt geht es um ein rund 30.000 Quadratmeter großes Areal bei der Industrie- und Gewerbezone entlang der Packer Straße, das gekauft wurde. Denn am jetzigen benachbarten Standort ist „K industries“ als Nachfolger der damals insolventen Firma „Kresta“ seit dem Jahr 2017 nur eingemietet. Sobald die neue Firmenzentrale fertig ist, soll gesiedelt und der alte Standort verlassen werden. Die beiden Geschäftsführer Martin und Philipp Kreuzer rechnen mit der Inbetriebnahme zu Ostern 2025.