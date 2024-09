2020 erzielte der Stier „Wintertraum“ des Zuchtbetriebes Martin Stückler aus Prebl bei einer Versteigerung den Höchstpreis von 100.000 Euro und gilt seither als teuerster Stier, der jemals in Österreich bei einer Versteigerung verkauft wurde. Für seinen Stier erhielt der Lavanttaler damals fast um das Zehnfache mehr als üblich. Normalerweise wechseln Besamungsstiere zwischen 10.000 und 15.000 Euro den Eigentümer. Der Stier überzeugte jedoch mit seinen überragenden Fitness- und den hohen Zuchtwerten. Gleich fünf Besamungsstationen aus Österreich und Deutschland zeigten Interesse an dem Stier. Schließlich bekam ein deutscher Interessent den Zuschlag. In den Jahren 2022 und 2023 wurde sein Samen bei fast 30.000 Kühen eingesetzt.

Schwere Jahre der Weltwirtschaftskrise

Stückler ist auch Mitglied der Viehzuchtgenossenschaft (VZG) Oberes Lavanttal, die es seit 100 Jahren gibt. „Die Gründung unter dem ersten Obmann Hans Steinkellner aus Reichenfels hatte das Ziel, flächendeckend gute Vatertiere zur Verfügung zu stellen und die Milchleistungskontrolle einzuführen und zu fördern“, weiß Obmann Andreas Brunner. Der erste 1925 angekaufte Murbodnerstier stand bei der Familie Sturm vulgo Hüttenberger in St. Peter bei Reichenfels. Nach den schweren Jahren der Weltwirtschaftskrise mit einem Tiefststand von nur zwölf Betrieben erreichte man nach dem Zweiten Weltkrieg durch den Zusammenschluss mit dem „Murbodner Zuchtverband“ mit 632 Mitgliedern und 52 Zuchtstieren den Höchststand. Heute ist man wieder selbstständig und 76 Mitglieder - von Reichenfels bis nach Theißenegg und Prebl - beschäftigen sich intensiv mit der Rinderzucht.

Erster angekaufter Murbodnerstier bei Familie Sturm vulgo Hüttenberger in St. Peter bei Reichenfels 1925 © KK/Viehzuchtgenossenschaft

1964 wurden die ersten Fleckviehstiere angekauft. „Aufgrund der hervorragenden Doppelnutzung zur Erzeugung von Milch und Fleisch hat sich diese Rasse mit einem Anteil von 76 Prozent besonders bewährt“, sagt der Preitenegger Landwirt, der selbst an die 30 Stück Aufzuchtrinder mit Mutterkuhhaltung und Direktvermarktung ab Hof betreibt. Durch den rasanten Anstieg der künstlichen Besamung gibt es heute nur noch neun Genossenschaftsstiere, die in der Region aufgestellt sind. „Diese neun Stiere sind der Garant für das Bestehen der Viehzuchtgenossenschaft“, sagt der dreifache Familienvater.

Andreas Brunner ist seit 2014 Obmann der Viehzuchtgenossenschaft Oberes Lavanttal © Herbert Hollauf

Aufgrund der konsequenten Zuchtarbeit, der Verbesserung der Flächenbewirtschaftung und der Haltungsbedingungen, der hohen Tiergesundheit und eines modernen Betriebsmanagements konnte auch die Milchleistung gesteigert werden. Waren es 1931 noch 2400 Liter pro Jahr und Kuh, so ist die Genossenschaft heute mit 9061 Litern die leistungsstärkste in ganz Kärnten. „Diese enorme Steigerung ist unseren fleißigen Züchtern zu verdanken, die tagtäglich ihr Bestes für ihre Tiere geben, denn nur gesunde und zufriedene Tiere geben viel Milch“, so Brunner, der auch nicht mit Kritik spart.

Der Zuchtbetrieb von Andreas Brunner umfasst 30 Stück Aufzuchtrinder © Hollauf

„Unter dem Aufhänger Umweltschutz sehen wir uns mit einer überbordenden Flut an Vorgaben konfrontiert, obwohl wir von jeher schon aus Eigeninteresse Nachhaltigkeit betrieben haben“, meint Brunner, der auch als Angestellter im Regionalbüro Wolfsberg für die Abteilung 10 (Land- und Forstwirtschaft, Ländlicher Raum) tätig ist. „Trotz der Herausforderungen durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft blicken wir aber optimistisch in die Zukunft“. Die größte zukünftige Herausforderung für ihn und seine Genossenschaftler sieht er im wirtschaftlichen Erhalt der kleinstrukturierten Familienbetriebe aber auch in der Anerkennung und Wertschätzung der bäuerlichen Leistungen durch die Gesellschaft.