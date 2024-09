Über das Vermögen der St. Stefaner Firma „Sigma Energy GmbH“ mit Geschäftsführer Daniel Sattler wurde am 5. September am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. 20 Gläubiger und zwei Dienstnehmer sind betroffen. Die Überschuldung beläuft sich auf etwa 140.000 Euro.

Das Unternehmen wurde im Jahr 2022 gegründet und war in der Montage sowie im Handel von Photovoltaikanlagen und Solarpanelen tätig. Als Grund für die Insolvenz wurde der „drastische Rückgang der Nachfrage nach Photovoltaikanlagen“ angegeben. „Bereits kurz nach der Gründung traf es uns mit voller Härte. Zudem kam, dass das Geschäftsmodell weitestgehend so ausgerichtet wurde, dass Zuarbeiten für ein Unternehmen des Mitgesellschafters Bernhard Rappitsch angeboten wurden. Durch dieses Klumpenrisiko und schlecht kalkulierte Margen ergab sich eine Zuspitzung der finanziellen Situation. Disharmonie zwischen den Gesellschaftern führte letztendlich dazu, dass eine Besserung der wirtschaftlichen Lage als aussichtslos gilt“, geben der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) und der Alpenländische Kreditorenverband in einer Aussendung bekannt. Eine Fortführung des Betriebes sei nicht geplant. Der Betrieb sei bereits geschlossen.

Zum Insolvenzverwalter wurde der Wolfsberger Anwalt Thomas Schuster bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 22. Oktober statt.