Die steirischen Scheckenziegen sind vom Aussterben bedroht. „Daher wollen wir unseren Beitrag leisten, um diese wunderschöne Rasse zu erhalten“, sagt Christian Sulzer. Der Sozialpädagoge führt nebenberuflich eine Landwirtschaft in Windisch-Grutschen bei St. Paul. Der steirische Scheckenziegenbock Lazarus befindet sich seit 2022 in seinem Besitz. „Er hat ein sehr ruhiges Wesen“, so Sulzer. Zudem seien die Ziegen sehr genügsame Wesen. Schon im Jahr 2022 wurde Lazarus bei der Bundesschau der Gebirgsziegenrassen in Maishofen in Salzburg zum schönsten Bock Österreichs gekürt.