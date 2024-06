Ab dem 14. Juni ist Europa für einen Monat lang, bis zum großen Finale am 14. Juli, im Fußball-Fieber. Auch im Lavanttal finden einige Public-Viewing-Veranstaltungen statt, wo vor allem für Österreich bei der Europameisterschaft gejubelt werden kann. Das erste Spiel für unsere Nationalmannschaft geht am 17. Juni gegen Frankreich über die Bühne.

Im Embassy in Wolfsberg werden auf der Terrasse und im Lokal auf acht Bildschirmen alle Spiele gezeigt. Die äußerst spannenden davon auch mit Ton, wie unter anderem das Spiel Österreich gegen Frankreich. Wenn das Wetter es zulässt, werden diese auch auf einer 17,5 Quadratmeter großen Leinwand im Innenhof am Porsche-Gelände übertragen, wo bis zu 600 Gäste Platz finden. „Das Spiel Österreich gegen Polen werden wir ganz sicher auf der Leinwand zeigen. Je nachdem wie weit Österreich kommt und wie toll welche Spiele sind, werden wir das öfters machen und kurzfristig entscheiden, da wir die Leinwand nicht einfach stehen lassen können“, sagt Manuel Wutscher, der auch für Speisen wie Pizza, Burger, Fingerfood und an gewissen Tagen ein „All you can eat-Grillbuffet“ anbieten wird. Für die Getränke ist auch gesorgt, denn „die gehen im Embassy nie aus“. Für die Fußball-Europameisterschaft öffnet Wutscher sein Lokal auch außerhalb der Öffnungszeiten, immer 30 Minuten vor Spielbeginn.

Im Embassy in Wolfsberg werden alle Spiele ausgetragen © Privat

Auf einer 16 Quadratmeter großen Leinwand werden beim Reiterhof Stückler auf der überdachten Tribüne alle Gruppenspiele ab 18 Uhr und die K.o.-Phasen Spiele übertragen. Für Essen und Trinken ist auch hier für alle Zuschauer gesorgt. „Wir haben Fingerfood wie Nachos, Hotdogs, Schweinsbratenburger oder Churros“, erzählt Andreas Stückler, der auch die Bar für diesen Anlass immer 30 Minuten vor Spielbeginn geöffnet hat. Nach den Spielen gibt es die „After-Match-Partys“, wobei hoffentlich die Österreichische Nationalmannschaft gefeiert werden kann.

Die Café Konditorei Prisse hat für die Europameisterschaft extra eine Leinwand im Innenhof aufgestellt, auf der alle Top-Spiele übertragen werden. Neben den klassischen Speisen wie Toast und Pizza werden auch Durstlöscher und Cocktails serviert. „Wir hoffen, dass wir nach dem Spiel ins Feiern übergehen können“, meint Gottfried Morolz, der auf einen Sieg von Frankreich oder Portugal tippt. Auf zwei Bildschirmen kann man alle Spiele der Europameisterschaft auch im Parkcafé in Wolfsberg mitverfolgen. Neben dem klassischen Essen wie Pizza und Toast gibt es auch eine Variante mit Bier und Chips. In der zweiten Woche der EM spielen die „Wildkogel Buam“ live im Parkcafé und sorgen für noch mehr Stimmung. „Wenn Österreich gewinnt, dann wird richtig gefeiert“, meint Pierre Fritzl.

Die Café Konditorei Prisse stellt eine Leinwand im Innenhof auf © KK/Privat

Das Hotel Restaurant Torwirt stellt für diese Zeit einen großen Bildschirm auf, bei Schönwetter sogar im Gastgarten. Neben der klassischen Speisekarte wird Street Food wie Chicken-Nuggets, Brat- und Currywurst serviert. Eine große Leinwand stellen das Restaurant Gutschi für alle Spiele außer mittwochs und die Landjugend Preitenegg zu allen Österreich-Spielen auf, inklusive Verpflegung. Zu den normalen Öffnungszeiten werden alle Spiele auf einem großen Fernseher in der Mühle#10 übertragen, auch Speisen und Getränke werden angeboten. „Mein Favorit ist Frankreich, obwohl man natürlich auf Österreich hofft“, so Harald Theissbacher. Für alle Spiele der Österreichischen Nationalmannschaft öffnet auch das Clubhaus des SV Eitweg seine Tore, die Kantine eine Stunde vor Spielbeginn.