Seit mittlerweile zwölf Jahren kickt der WAC in der Bundesliga. Und aufgrund der sich ständig ändernden gesetzlichen Vorgaben wurde laufend in die Lavanttal-Arena investiert, um Bundesliga-tauglich zu bleiben: Angefangen bei der Rasenheizung über die Gästetribüne bis hin zu einer viel leistungsstärkeren Flutlicht-Anlage. Nachdem die Auflagen immer strenger werden, stand in der Vergangenheit ein Neubau im Raum.