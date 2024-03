Das Geschäft ist bereits ausgeräumt, auf einem Zettel an der Eingangstüre steht: „Geschlossen. Vielen Dank für Ihre Treue.“ Nach dem Totalabverkauf der letzten Wochen hat „Matratzen Concord“ seine Filiale in der Klagenfurter Straße im Süden von Wolfsberg kürzlich geschlossen.

„Matratzen Concord“ ist seit über 35 Jahren mit über 580 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. In der Bezirksstadt Wolfsberg hat sich der Matratzen-Spezialist im Jahr 2011 angesiedelt. Im Jahr 2013 wurde das Geschäft zu einem Concord-Outlet. Grund für das neue Konzept waren damals laut Firma zu geringe Umsätze. Seitdem waren dort vergünstigte Matratzen & Co. erhältlich. Nach der Schließung der Filiale in Wolfsberg gibt es noch drei Filialen von „Matratzen Concord“ in Kärnten – und zwar in Klagenfurt, Villach und Spittal.

Bis Ende März läuft der Mietvertrag noch, doch schon jetzt ist das Geschäft leergeräumt © Bettina Friedl

Die Besitzerin des Gebäudes sucht bereits nach einem Nachmieter für die 369 Quadratmeter große Gewerbeimmobilie mit Parkplätzen neben dem Kärntner Hilfswerk und dem K&K-Küchen- und Wohnstudio. Interessenten können sich unter 0664/569 13 49 melden.