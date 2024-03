In ganz Österreich stehen Wohnungen leer, während bundesweit die Mieten steigen. Um die Mietpreise zu senken, indem mehr Wohnungen vermietbar sind, will die Bundesregierung es Ländern und Gemeinden erleichtern, eine Leerstandsabgabe für bewusst vom Markt ferngehaltenen Wohnraum einzuführen. Je nach Größe der Wohnung müssten die Eigentümerin oder der Eigentümer bei Leerstand eine gewisse Summe bezahlen. Allein in Kärnten gibt es laut der jüngsten Gebäudestatistik des Landes aus dem Jahr 2021 über 53.000 Wohnungen, in denen kein Wohnsitz gemeldet ist.