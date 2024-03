„Wir investieren dieses Jahr rund 2,7 Millionen Euro in sichere Landesstraßen im Bezirk Wolfsberg. Darunter sind auch große Projekte, die letztes Jahr begonnen und heuer fortgeführt werden“, informiert Straßenbaureferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Landesweit werden 52,3 Millionen Euro investiert, um Straßen, Brücken, Radwege und Stützmauern auf einen modernen Stand zu bringen. „Kärnten ist ein Land der Pendler, umso wichtiger sind konsequente Investitionen in sichere Straßen. Denn ihr Zustand ist für den Wirtschaftsstandort zentral“, meint Gruber.

Straßenbaureferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) © Büro LHStv. Gruber

Im Bezirk Wolfsberg sollen insgesamt 16 Baumaßnahmen durchgeführt werden. Eine davon ist ein 1,6 Kilometer langer Abschnitt der Obdacher Straße (B 78) in Reichenfels. Die Kosten belaufen sich auf rund 400.000 Euro. Der Ausführungszeitraum ist mit Frühsommer angepeilt. Im Stadtgebiet von Wolfsberg wird die Packer Straße (B 70) ab der Eisenbahnkreuzung rund 250 Meter Richtung Norden saniert. Die Arbeiten umschließen auch den Kreuzungsbereich mit der St. Stefaner Straße (L 139). Die Kosten belaufen sich auf rund 600.000 Euro. Im Herbst sollen die Bauarbeiten starten. Heuer wird auch ein weiteres Teilstück der Koralm Straße (L 149) saniert. Im Herbst wird ein 2,6 Kilometer langer Abschnitt zwischen Rieding und der Koralpe in Angriff genommen. Die Kosten belaufen sich auf rund 600.000 Euro. Bisher wurden über 1,5 Millionen Euro in die Sanierung der Koralm Straße in den vergangenen Jahren investiert.