Die PMS Gruppe beabsichtigt eine Niederlassung in Deutschland. Der genaue Standort sei noch nicht fixiert, lediglich die Region Nordrhein-Westfalen stehe in der engeren Auswahl. „Hier befinden sich unsere größten Kunden und die Nähe zu ihnen soll natürlich gewährleistet werden“, gibt Franz Grünwald, Geschäftsführer der PMS Gruppe, bekannt. Ein Neubau sei vorerst nicht in Planung, sei aber auch nicht ausgeschlossen. „Aktuell sichten wir alle Möglichkeiten, um die bestmögliche Basis für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu schaffen“, berichtet Grünwald. Ziel sei es, Planung und Programmierung, Montage und Servicearbeiten, Kalkulation und Projektleitung für den deutschen Markt von Deutschland aus abzuwickeln und damit alle Möglichkeiten der PMS Gruppe näher am Kunden zu positionieren.

Niederlassungsleiter wurde bereits ernannt

Niederlassungsleiter Peter Jörg © reneknabl.com

Die PMS Elektro- und Automationstechnik GmbH, eine Tochterfirma der PMS Gruppe, wurde bereits in der Vergangenheit mit einigen Großprojekten in Deutschland ihrem Namen als Gesamtlösungsanbieter gerecht. Die Anzahl der neuen Arbeitsplätze hänge von der Auftragslage vor Ort zusammen. Personal werde bereits gesucht. Interessierte können sich jederzeit bei PMS bewerben.

Die Niederlassung wird zukünftig von Peter Jörg geleitet, der mit der Standortsuche, dem Personalaufbau und dem verstärkten Kundenaustausch beauftragt wurde. Der Klagenfurter hat im August 2015 bei PMS als Elektroplaner begonnen und ist verheirateter Vater von zwei Kindern. Vor der Ernennung zum Niederlassungsleiter war er Bereichsleiter der technischen Projektleitung und stellvertretender Bereichsleiter der Inbetriebnahme. „Peter ist ein langjähriger Mitarbeiter, der seine Fähigkeiten bereits in mehreren Positionen unter Beweis gestellt hat. Darum sehen wir ihn als bestens geeignet und sind überzeugt, dass er auch diese spannende Aufgabe mit dem gewohnten Engagement meistern wird“, so Grünwald.

Alternative Energiesysteme

„Von der Heizung zum alternativen Energiezentrum“ – mit der Gründung der „PMS Alternative Energie Systeme (AES) GmbH“ hat die PMS Gruppe zudem ihre Geschäftsfelder erweitert und bietet nun auch Lösungen im Bereich der alternativen Energiesysteme an. Als Geschäftsführer der „PMS AES“ fungiert der 55-jährige Theißenegger Kurt Schmerlaib, der seit 2022 bei der PMS Gruppe beschäftigt ist. Unterstützt wird er in der Geschäftsführung von seinem 29-jährigen Sohn Marco und durch Prokurist Stefan Zoder.

Marco Schmerlaib, Kurt Schmerlaib und Prokurist Stefan Zoder (von links) © reneknabl.com

Angesprochen werden sollen Industriekunden. Kesselanlagen von 800 KW bis 15 MW werden serviciert und gewartet. „Unser Ansatz umfasst eine gründliche Analyse der Prozessabläufe vor Ort, um Optimierungspotenziale zu identifizieren. Dabei legen wir großen Wert auf die Erhaltung der Substanz der Anlage. Unsere Dienstleistungen sind darauf ausgerichtet, die Effizienz der Anlagen zu maximieren und Ausfallzeiten zu minimieren, um unseren Kunden einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten“, gibt Schmerlaib einige Einblicke. Derzeit sind 15 Mitarbeiter beschäftigt, weitere sollen folgen. Der neue Geschäftsbereich befindet sich im Hauptfirmensitz in St. Stefan.

Mehr als 600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden an den Niederlassungen in Wien/Schwadorf, Linz, Kapfenberg, Kundl und Villach sowie am Headquarter in St. Stefan beschäftigt. „Mit der geballten Kompetenz der gesamten PMS Gruppe sind wir österreichweit der Partner für Komplettlösungen im Bereich Industrieelektrik, Automatisierung, Ventiltechnik, Digitalisierung und nun auch für alternative Energiesysteme“, freut sich Grünwald als Eigentümer und Geschäftsführer über den Ausbau und die Synergien innerhalb der Unternehmensgruppe.