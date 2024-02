Mit emotionalen Dankesreden und inspirierenden Begegnungen ging die Kleine Zeitung-Gala der „Köpfe des Jahres“ aus dem Lavanttal und aus Völkermarkt am 7. Februar auf der Eventplattform der Kleinen Zeitung in Klagenfurt über die Bühne. 25 Kandidatinnen und Kandidaten aus fünf Kategorien stellten sich mehrere Wochen lang dem Leser-Voting. Im festlichen Rahmen konnten nun die Gewinnerinnen und Gewinner gekürt werden.

Moderatorin Martina Klementin führte das Publikum mit Anekdoten durch den Abend. Dieser begann mit Grußworten von Wolfgang Fercher, Chefredakteur und Geschäftsleiter der Kleinen Zeitung in Kärnten und Osttirol, sowie von Karin Koncsik, die die Leitung von Key Account Kärnten über hat. „Es sind Menschen, die mit ihrer Wirkungskraft andere Personen immer wieder aufs Neue inspirieren und motivieren. Das macht diese Gala so besonders und wichtig“, meinte Fercher und fügte hinzu: „Es ist wichtig, die positiven Impulse in den Vordergrund zu rücken.“ Bundesrätin Claudia Arpa (SPÖ) hob in ihren Eröffnungsworten die Vorbildwirkung und großartigen Leistungen aller Nominierten hervor.

Sieger und eine musikalische Darbietung

Dann wurde es spannend: In der ersten Kategorie „Junge Talente“ konnten die Zwillingsschwestern Lisa und Elena Schalk (14) das Voting für sich entschieden. Bodybuilder Klaus „Serratus“ Drescher überzeugte in der Kategorie Sport, was seine Mutter im Publikum sichtlich zu Tränen rührte. „Sie ist eine große Unterstützung im Hintergrund“, so Drescher. Als „Starke Persönlichkeit“ wurde Völkermarkts Bezirksfeuerwehrkommandant Patrick Skubel ausgezeichnet und widmete den Preis allen Kameradinnen und Kameraden, die immer wieder Großes leisten.

Der „Gefangenen-Chor“ erhob seine Stimme © Weichselbraun Helmuth

Dann kam es zu einem spontanen musikalischen Moment auf der Bühne. Kleine-Chefredakteur Wolfgang Fercher stimmte mit Bundesrätin Claudia Arpa, Nationalrätin Olga Voglauer (Grüne), dem Landtagsabgeordneten Harald Trettenbrein (FPÖ) sowie den Bürgermeistern Bernhard Sadovnik (EL, Gemeinde Globasnitz/Globasnica), Günther Vallant (SPÖ, Frantschach-St. Gertraud), Maria Knauder (SPÖ, St. Andrä) und Patrick Skubel (SPÖ, Neuhaus) ein Liedchen an. Gesungen wurde „Wenn die Schwalben heimwärts ziehn“ von den „Orginalen fidelen Lavanttalern“. Nachdem einige von ihnen zögerlich die Bühne betraten, um ihre Stimmen zu erheben, gab sich der Polit-Chor mit einem Augenzwinkern den Namen „Gefangenen-Chor“.

Die Gesangseinlage

Nach der Gesangseinlage wurden die weiteren Sieger gekürt: Mit seinem „Unternehmergeist“ konnte Marcel Müller, Geschäftsführer des Bad St. Leonharder Traditionsbetriebs Harmonika Müller punkten. Der Preis in der Kategorie „Kultur“ ging an Schauspielerin Christina Cervenka.

Eine ganz besondere Ehrung wurde Recycling-Unternehmer Werner Kruschitz zuteil. Der Völkermarkter wurde für sein Lebenswerk geehrt. Laudatorin Sandra Venus, Alleinvorständin des Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds, hob seinen Pioniergeist hervor. Sein Leitspruch sei: „Es geht alles, man muss es nur wollen.“ Kruschitz selbst meinte: „Ich fühle mich geehrt, einen Preis für das Lebenswerk erhalten zu haben, aber ich bin noch lange nicht fertig.“

Mit auf der Bühne waren auch die Sponsoren, welche die einzelnen Kategorien unterstützten: Tobias Suntinger, stellvertretender Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft, Heinz Gossmann, geschäftsführender Gesellschafter von Skoda Lindner, Kurt Tschemernjak, Vorstandsdirektor der Kärntner Landesversicherung, Volksbankdirektor Robert Gojkovic sowie Rudolf Bredschneider als Völkermarkts Bezirksstellenobmann der Wirtschaftskammer. Lobende Worte zu den Siegern fanden auch die Redakteurinnen der Regionalredaktion Lavanttal/Völkermarkt: Bettina Friedl, Simone Jäger, Simone Dragy, Petra Mörth und Sandra Zarfl. Den Sieger der Kategorie „Lebenswerk“ kürte eine zeitungsinterne Jury, bestehend auch aus Uwe Sommersguter, stellvertretender Chefredakteur der Kleinen Zeitung.

Unter die Ehrengäste mischten sich unter anderem Antenne-Chef Timm Bodner, VST-Sektionsleiter Mario Burtscher, Herbert Schweiger, Kriminalreferent des Bezirkspolizeikommandos Wolfsberg, Landesrettungskommandant Georg Tazoll, die Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiterinnen Diane Tiefenbacher (Wolfsberg) und Manuela Schnitzler (Völkermarkt). Auch Christian Zechner, Ressortleiter der Regionalredaktionen Kärnten und Osttirol, nahm an der Veranstaltung teil, die im Gedenken an Alexander Jegart abgehalten wurde. Jegart war ein langjähriger freier Mitarbeiter der Kleinen Zeitung Völkermarkt und ist am 4. Februar unerwartet im Alter von 23 Jahren verstorben.