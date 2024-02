Die Trauer in der Gemeinde Eberndorf ist groß: Alexander Jegart, langjähriger freier Mitarbeiter der Kleinen Zeitung Kärnten, ist am 4. Februar unerwartet im Alter von 23 Jahren verstorben. Aufgewachsen ist der Absolvent der HAK Völkermarkt in Kühnsdorf. Mit Beginn des Wintersemesters 2019/2020 zog es ihn nach Klagenfurt. Dort studierte er Medien- und Kommunikationswissenschaften und stand jetzt kurz vor seinem Masterabschluss. Seit 2019 war Jegart auch freier Mitarbeiter bei der Kleinen Zeitung Kärnten und war vorwiegend im Bezirk Völkermarkt unterwegs. Dort hat er gerne das gesellschaftliche Geschehen mit vielen Fotos abgelichtet.

Der Verstorbene war aber auch sehr aktiv in seiner Heimatgemeinde. Er war Obmann des Dartsclubs Eisbären Eberndorf und ein sehr ambitionierter Fußballspieler. Diese Leidenschaft musste er aber nach dreimaligem Kreuzbandriss leider wieder aufgeben. Im Winter zog es ihn als begeisterten Skifahrer auch immer wieder auf die Pisten, im Sommer ging er am Tennisplatz einem weiteren Hobby nach. Viel Zeit verbrachte er aber auch mit seiner treuen Wegbegleiterin, seiner Wolfsspitzhündin „Cari“. „Er war stets freundlich und sehr hilfsbereit“, so seine Eltern Martin und Claudia Jegart, die darum bitten, „von Beileidskundgebungen und Nachfragen abzusehen, da sie in Abgeschiedenheit, um ihren Sohn trauern wollen“. Die Verabschiedung findet daher auch im engsten Familienkreis statt.