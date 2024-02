Am 9. Februar haben die Schüler ihr Semesterzeugnis bekommen, bis einschließlich 18. Februar dauern die Energieferien noch an. Doch was tun, damit bei Kindern und Jugendlichen keine Langeweile aufkommt? Die Kleine Zeitung hat sich umgehört und einige Tipps aus der Region für die Familie gesammelt. Die Auflistung gewährt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Hüpfburgen

Im Kuss können sich die Kinder am 17. und 18. Februar wieder austoben © Imago Stock&people

Das Kuss Wolfsberg verwandelt sich am 17. und 18. Februar von 9 bis 18 Uhr wieder in ein Schlaraffenland für Kinder: Das „Hüpfburg Winter Paradies“ macht zwei Tage lang Station. Der Verein Round Table 38 und der Verein „Hüpfburgen Lavanttal“ laden zu dieser Veranstaltung ein. Eintritt wird keiner verlangt, stattdessen werden die Besucher um freiwillige Spenden gebeten.

Eislaufen

Die Eishalle in Wolfsberg hat bis zum Ende der Semesterferien geöffnet © Bettina Friedl

Wetterunabhängigen Eislaufspaß garantiert die Eishalle in Kleinedling, die in den Semesterferien täglich – außer Samstag, dem 17. Februar – für den Publikumslauf ab 10 Uhr geöffnet hat. Auch in der Eishalle Völkermarkt kann man montags bis freitags von 8 Uhr bis 15. 30 Uhr sowie samstags und sonntags von 13 bis 16 Uhr die Kufen glühen lassen.

Skifahren

Für Anfänger und Familien ist die Weinebene ein optimales Skigebiet © Bettina Friedl

Wer die Ferien auf der Piste verbringen will, hat die Qual der Wahl: Ob Klippitztörl, Weinebene, Koralpe oder Petzen: Die Skigebiete in Unterkärnten bieten jede Menge Pistenspaß. In allen Skigebieten werden in den Ferien außerdem Skikurse angeboten, um das Skifahren zu erlernen oder um seine Künste zu verbessern.

Museum

Museum im Lavanthaus in Wolfsberg © KK

Am 15. Februar ab 16 Uhr wird es im Museum im Lavanthaus in Wolfsberg gruselig. Unter dem Motto „Spuk im Museum“ nimmt Sonja Maria Bachhiesl die Kinder und Jugendlichen mit auf eine spannende Reise durch das Museum. Kinder erleben mit ihr Spukgeschichten und Gespenster aus Literatur und Geschichte. Auch werden gruselige Mitbringsel gebastelt, die noch lange an dieses aufregenden Ereignis erinnern. Die Teilnahme kostet 4 Euro, Anmeldungen unter (0 43 52) 537 333 oder E-Mail an museum@wolfsberg.at.

Bowling

Vier moderne Bowlingbahnen gibt es beim Sportcafé Kreuzkogler © Zarfl

Eine Beschäftigung mit Freunden und Familie bietet das Sportcafé Kreuzkogler in Wolfsberg. Auf vier modernen Bowlingbahnen können Kinder ab 4 Jahren montags bis sonntags ab 8 Uhr bis 23 Uhr spielen. Mittwoch ist Ruhetag. Am Samstag kann ab 11 Uhr ganztägig ein „Strike“ erzielt werden. Info: (0 43 52) 20 36.

Walderlebniswelt

© Privat

Eine coole Freizeitaktivität für die Kids bietet auch die Walderlebniswelt Klopeiner See. Die Indoor Spielewelt hat in den Energieferien täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Faschingsdienstag, 13. Februar, wird eine Faschingsparty samt Kinderanimation gefeiert. Ponyreiten wird am 12. Februar und 16. Februar von 13 bis 15 Uhr angeboten. Am Samstag, dem 17. Februar, gibt es zu Mittag eine Kinderanimation samt Mitmachzirkus, Zauberei und Musik. Abenteuer kann man auch im Virtual-Reality-Raum erleben. Besucher können ab sechs Jahren dort mit einer VR-Brille unabhängig voneinander Spiele spielen.

PS und Adrenalin

Rennspaß bei jedem Wetter gibt es in der Karthalle Friesacher © Knabl

In der Karthalle Friesacher in St. Stefan ist Rennspaß bei jedem Wetter garantiert. 20 Minuten im Kinderkart kosten beispielsweise 25 Euro. Beim LaserTag hingegen treten Teams gegeneinander an und versuchen, sich mit einem Lichtstrahl zu markieren (15 Minuten Spielzeit pro Person kosten 19 Euro, 3 x 15 Minuten kosten 36 Euro pro Person). www.indoorkart.at, Telefon: 0660/474 03 41.

Sonntag ist Familientag

Für Familien hat das Cinemaplexx-Kino beim Stadionbad in Wolfsberg ein besonderes Zuckerl parat: Jeden Sonntag ist Familientag. Da gilt für alle Filme bis 17 Uhr ein Einheitspreis von sieben Euro pro Karte. Das Kino mit seinen insgesamt fünf Sälen hat in den Ferien täglich geöffnet. Karten kann man online unter www.cinemaplexx.at reservieren oder unter der Nummer 0660/783 68 48.

Das Cinemaplexx-Kino in Wolfsberg © Bettina Friedl

Kletterspaß

Ob Jung oder Alt, Anfänger oder Profi: Klettern und Bouldern kann man in der Kletterhalle in Wolfsberg (www.kletterzentrum-wolfsberg.at), in der Boulderhalle „Fläsh“ in Wolfsberg (www.flaesh.at) oder im Bezirk Völkermarkt in der Jufa-Arena in Bleiburg sowie in der Boulderbox in der Tennishalle in Bad Eisenkappel. Es gibt auch Kurse für Kinder und Jugendliche.

Auch Klettern und Bouldern kann man in den Semesterferien © Bettina Friedl

Schlitten und Bob

Die Loretowiese in St. Andrä © Bettina Friedl

Dank Schneekanonen und des Engagements des pensionierten Autohaus-Besitzers Alfred Maier können sich Kinder mitten in St. Andrä im Schnee austoben. Sie können mit dem Schlitten oder Bob die Loretowiese hinunterdüsen und auch die Ski anschnallen. Und die Gemeinde hat einen Kunsteislaufplatz sowie ein kleines Zelt zum Aufwärmen aufgestellt. In einer kleinen Hütte gibt’s Getränke und Snacks.