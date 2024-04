Seit vielen Jahren veröffentlicht die Kleine Zeitung Paare aus allen Regionen, die den Bund fürs Leben eingehen. Und immer wieder erreicht uns die Frage von den jungen Ehepaaren, was sie tun müssen, damit ihr Hochzeitsfoto in der Kleinen Zeitung erscheint und ob das etwas kostet? Also, als Erstes: Der Abdruck Ihres Fotos in der Kleinen Zeitung ist kostenlos.

Die weitere Vorgangsweise ist ganz einfach: Schicken Sie uns ein digitales Foto von Ihrer Hochzeit per E-Mail und schreiben Sie dazu ein paar Zeilen. Beispielsweise, wie Sie sich kennengelernt haben, wie lange Sie schon zusammen sind, wer den Antrag gemacht hat und was Sie beruflich machen. Gibt es auch gemeinsame Hobbys und machen bereits Kinder das Glück vollkommen? Hat Ihre Hochzeit vielleicht auch an einem ungewöhnlichen Ort oder mit einem besonderen Erlebnis stattgefunden? Wohin ging Ihre Hochzeitsreise?

Gerne veröffentlichen wir auch runde Ehejubiläen. Sie können auch persönlich im Kleine Zeitung-Regionalbüro am Weiher in Wolfsberg vorbeikommen. Wichtig ist, dass Sie und der Fotograf mit der Veröffentlichung des Bildes einverstanden sind.

Kontakt? Kleine Zeitung, Am Weiher 11, 9400 Wolfsberg, wolfsberg@kleinezeitung.at, voelkermarkt@kleinezeitung.at