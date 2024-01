Unter dem Motto „Catch us if you can; die Jagd zur Matura“, inspiriert von Steven Spielbergs Hollywood-Klassiker „Catch me if you can“, laden die Maturantinnen und Maturanten nach St. Pauler Tradition am 5. Jänner ins Konvikt des öffentlichen Stiftgymnasiums. Um 19 Uhr öffnen sich die Türen für die Gäste. Der Ball findet um 20 Uhr mit der Polonaise seinen offiziellen Start. „In Kooperation mit der Tanzschule Kunauer aus Bleiburg haben wir die Polonaise, ein Gemeinschaftsprojekt beider Maturaklassen, sorgfältig vorbereitet und einstudiert. Sie besteht aus insgesamt zwei verschiedenen Tänzen, wobei wir jedoch nicht die Überraschung vorwegnehmen wollen“, sagt Alexander Krall, Mitglied des Ballkomitees. Die Mitternachtseinlage sei wie jedes Jahr eher locker und lustig gehalten, wobei auch hier beide Klassen gemeinsam auftreten werden.