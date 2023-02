Im Wahlkampf haben die Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Kärnten bisher unzählige Interviews gegeben, Statements gesetzt und ihre Programme erläutert. Mit Worten, versteht sich. Die Kleine Zeitung hat Peter Kaiser, Martin Gruber, Erwin Angerer, Gerhard Köfer, Olga Voglauer und Janos Juvan zum etwas anderen "Gespräch" gebeten. In unserer über WhatsApp geführten Serie dürfen die Politikerin und die Politiker nur mit Emojis antworten. Eine nicht immer ganz ernst gemeinte Auflockerung in sehr politischen Zeiten.