"Jeden Tag wird wie auf der Börse um die Besetzung der Notarztdienste gerungen." Mit diesen drastischen Worten schilderte ein Mediziner den Engpass in der ärztlichen Versorgung im Land. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie fehlt es seit Jahren an freien Plätzen, bei den Tierärzten wurde der Bereitschaftsdienst an Wochenenden und Feiertagen mit April eingestellt, die Suchtproblematik ist laut Polizei größer denn je und dass die Pflege in diesem Land nur dank unbezahlten und ungesehenen Angehörigen funktioniert, ist Fakt.