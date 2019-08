Facebook

In Urlaubslaune sind derzeit etliche Kärntner Landespolitiker © FOTOLIA

Abtauchen, bevor der Nationalratswahlkampf so richtig losgeht, das ist derzeit für Kärntens Landespolitiker angesagt. Statt Landespolitik eine Woche Griechenland und Zweisamkeit, das war der Wunsch von Peter Kaisers Lebenspartnerin Uli Wehr. Seit Freitag ist der Landeshauptmann aus Kefalonia zurück und dieses Wochenende beim Honigfest in Hermagor, Spittaler Kirchtag oder Feuerwehrfest in Gotschuchen wieder im Einsatz. Urlaubsfeeling zwischendurch gibt es, wenn Kaiser von der Bootshausbrücke im Strandbad Klagenfurt in den Wörthersee springt. Am Dienstag wird dazu keine Zeit sein, da kommt Pamela Rendi Wagner als Nationalrats-Spitzenkandidatin der SPÖ auf ihrer Dialogtour nach Kärnten.