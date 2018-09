Facebook

Für Teil zwei der Hobbit-Saga steuerte Ed Sheeran den Song „I see fire“ bei © APA/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Seit Tagen war die Gerüchteküche am Brodeln, jetzt gilt es als fix: Am 28. Juni 2019 wird Ed Sheeran das Klagenfurter Wörthersee-Stadion zum Beben bringen. Das wurde gestern bei einer Pressekonferenz offiziell vom Veranstalter Ewald Tatar (Barracuda Music) bestätigt. 30.000 Tickets werden für das Konzert aufgelegt. Dieses Kontingent dürfte rasch erschöpft sein: „Beide Ed Sheeran-Konzerte im Wiener Ernst-Happel-Stadion im heurigen August waren innerhalb von vier Stunden ausverkauft“, sagte Tatar.



Der Vorverkauf startet am 27. September (11 Uhr) auf oeticket.com. Eine Karte kostet voraussichtlich zwischen 85 und 99 Euro, auf Ö-Ticket werden nur vier Karten pro Person vergeben. Auf Wunsch von Ed Sheeran soll verhindert werden, dass mit den Karten später ein Wuchergeschäft am Schwarzmarkt betrieben wird. Daher müssen die Namen der Besucher beim Kauf bekannt gegeben werden.