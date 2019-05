Facebook

Die unglaubliche Anreise von Jeffery Li von China an den Wörthersee © Montage/KleineZeitung

Es ist wohl eine der unglaublichsten Anreisen, die es in der Geschichte des GTI-Treffens gegeben hat. Ein Abenteuer, das für Jeffery Li seinen Beifahrer Calven und seinen 30 Jahre alten VW Passat vor rund drei Wochen in der chinesischen Millionenstadt Guangzhou begonnen hat und am Dienstag am Wörthersee sein erfolgreiches Ende fand. "Von China an den Wörthersee, wir haben es geschafft. Ich fühlte mich wie in einem Traum, als ich realisiert habe, dass ich in Velden am Wörthersee angekommen bin", postete Li auf Instagram.