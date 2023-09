Klagenfurter Kindergärtner und Kleinkinderzieher sind kaum anzutreffen. Österreichweit herrscht ein Fachkräftemangel in diesem Bereich. In Klagenfurt sind derzeit rund 230 Elementarpädagoginnen und 20 Kleinkinderzieher tätig. Ganze 47 Stellen sind aber offen. Um das Problem in den Griff zu bekommen, greift die Stadt auf das gleiche Mittel zurück, das auch schon im Bereich der Sozialarbeiter Abhilfe schaffen sollte: Man verbessert das Gehaltsschema.