Kurz nach 14 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Mittwoch zu einem vermeintlichen Fahrzeugbrand gerufen. In der Nähe des Messeareals in Klagenfurt stand ein Pkw auf der Straße, der von einer grauen Rauchwolke umgeben war. Der Rauch war schon aus der Ferne zu sehen, wie Bilder und Videos in den sozialen Netzwerken zeigen.

Auf Nachfrage bei der Berufsfeuerwehr dürfte ein Motorschaden den Einsatz ausgelöst haben. Die Feuerwehrleute stellten jedoch keinen Brand fest. "Es war kein Löschvorgang notwendig", sagt Helmut Unterluggauer von der Berufsfeuerwehr. Seine Männer rückten daraufhin wieder ab.

Fahrzeug abgeschleppt

Laut ersten Informationen dürfte das Fahrzeug wenig später abgeschleppt worden sein. Von verletzten Personen ist derzeit nichts bekannt.