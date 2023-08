Zwar sind die Niederschlagsmengen in Klagenfurt rückläufig, dennoch bleibt die Situation nach dem Hochwasser angespannt. Dabei ist es derzeit nicht die Gefahr des Wassers von oben, sondern die Gefahr, die von einem steigenden Grundwasser ausgeht. Eine Folge ist, dass auch der Wasserspiegel in gefluteten Tiefgaragen und Kellern steigt. Oft ist dort jedoch auch der Stromverteiler des Gebäudes, was nun verstärkt zu Stromausfällen in den Häusern führt.

So ist bereits in einigen Wohnblöcken der Strom ausgefallen. Besonders betroffen ist derzeit der Stadtteil Viktring. Bürgerinnen und Bürger werden aufgerufen, sich auf einen möglichen Stromausfall vorzubereiten und im Anlassfall Ruhe zu bewahren. Bei Notfällen stehen die Rettungsorganisationen zur Verfügung.

Besonders in Häusern mit Stromverteiler oder PV-Anlagen im Keller ist die Gefahr eines Stromschlags hoch. Der Aufruf der Stadt lautet daher, in diesen Bereichen mit dem Wasser nicht in Berührung zu kommen. "Es besteht akute Stromschlaggefahr", heißt es vonseiten der Stadt.

Leuchtturm aktiviert

Für Notfälle steht am Montag ab 19 Uhr bis 22 Uhr der "Leuchtturm Viktring" als Anlaufstelle erneut zur Verfügung. Dieser befindet sich in der Mittelschule 13 in Viktring, Abstimmungsstraße 31, 9073 Klagenfurt-Viktring. Dort gibt es für den Notfall für Familien mit Kleinkindern eine Kochmöglichkeit (Babynahrung selbst ist nicht vorhanden).

Auspumpen der Keller sinnlos

"Es sind vor allem die Stromausfälle, die uns aktuell beschäftigen. Diese stellen besonders bei größeren Wohnblöcken ein großes Problem dar. Vermehrt betroffen ist derzeit Viktring. Wir haben daher dort auch nun erstmals einen unserer Leuchttürme für den Notfall aktiviert", so Bürgermeister Christian Scheider. Der steigende Grundwasserspiegel macht auch weiterhin das Auspumpen von überfluteten Kellern unmöglich, da das Wasser immer wieder nachdrückt. Hier ist auch die Feuerwehr machtlos.

Einmal mehr wird die Bevölkerung ersucht, unbedingt den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten und vor allem auch Absperrungen von Gehwegen und Straßen zu beachten. Besonders im Bereich Eingang Strandbad gibt es derzeit ein massives Hochwasser, welches auch teilweise verunreinigt ist.