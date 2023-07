Das Straßenbauprogramm 2023 sieht insgesamt knapp 200 Bau- und Planungsprojekte in ganz Kärnten vor. Insgesamt sind 50,3 Millionen Euro für den Erhalt und Neubau von Landesstraßen und -brücken budgetiert. In der Landeshauptstadt selbst stehen 20 Baumaßnahmen am Plan, im Bezirk Klagenfurt-Land stehen 30 Projekte an. Der Schwerpunkt liegt heuer auf Deckensanierungen, mit denen größere Straßenabschnitte rasch in einen guten Zustand gebracht werden sollen. Ebenso wird heuer verstärkt in die Sanierung von Straßen der Güteklasse 3 investiert, also in jene Klassen, die sich in einem mittelmäßigen Zustand befinden.

Insgesamt werden knapp sieben Millionen Euro investiert, wobei 2,14 Millionen Euro in Projekte in Klagenfurt fließen, knapp fünf Millionen Euro in Baumaßnahmen in Klagenfurt-Land. "Wir nehmen in der Landeshauptstadt heuer vor allem stark befahrene Stadteinfahrtsstraßen in Angriff, auf denen es aufgrund der hohen Verkehrsfrequenz vermehrt zu Straßenschäden kommt. So werden zum Beispiel die im Vorjahr begonnen Sanierungsarbeiten am Südring im Herbst fortgesetzt, in die wir heuer alleine 800.000 Euro investieren", erklärt dazu Kärntens Straßenbaureferent, Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP).

Und das sind die größeren Projekte in Klagenfurt: