© Weichselbraun

Das sehr sommerliche Wetter setzt sich auch am Sonntag fort. Dabei scheint vor allem wieder am Vormittag und um Mittag zumeist länger die Sonne vom Himmel. Im weiteren Tagesverlauf bilden sich dann ein paar Wolken oder auch Quellwolken über den Bergen aus und danach sind sogar ganz vereinzelte Gewitter oder Regenschauer möglich. Dabei ist aber das Gewitterrisiko vor allem über den Niederungen eher nur klein. "Die herrschenden Temperaturen sind sommerlich und laden daher auch zum Schwimmen in den Seen und in den Schwimmbädern ein", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen steigen in den Niederungen am Nachmittag zum Beispiel in Klagenfurt auf Werte nahe 30 Grad.