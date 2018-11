Die Tradition aus den USA ist in Österreich angekommen. 70 Geschäfte in den City Arkaden beteiligen sich an der Rabattaktion.

Der Black Friday zählt in den USA zu den umsatzstärksten Tagen für den Handel. Langsam erreicht diese Tradition auch Österreich. Die Klagenfurter City Arkaden beteiligen sich unter anderem daran. Am Freitag, dem 23. und Samstag, dem 24. November 2018 finden wieder die „Black Price Days“ statt. Zahlreiche Shops in den City Arkaden bieten an diesen beiden Tagen Preisnachlässe und Rabattaktionen für die Kunden.