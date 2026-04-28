Es ist ein trockenes, für viele schwer durchschaubares Thema, und dennoch gehört das Budget zu den Dingen, über die am meisten in Klagenfurt diskutiert wird. In diese Debatte schalten sich am Montagvormittag Bürgermeister Christian Scheider und sein Vizebürgermeister Patrick Jonke ein.

Wer von den FSP-Parteispitzen neue Aspekte, Sichtweisen oder Reformideen erwartet, wird enttäuscht. Gute 30 Minuten machen Scheider und Jonke vor Medienvertretern ihren Unmut kund: Die Umlagen ans Land sind mit 106 Millionen Euro zu hoch, während man dort die von Scheider anvisierte Reduktion von sieben auf fünf Stadträte offenbar ablehnt. Während man selbst fünf Millionen Euro im Personal und vier Millionen Euro im Wohnungsbereich gespart hätte, lassen leere Busse das Finanzloch wachsen. Warum also noch immer kein Budget vorliegt? Der Grund hieße SPÖ.

Andere Fraktionen haben in den letzten Wochen bereits den Rücktritt von SPÖ-Finanzreferentin Mochar gefordert. „Wenn sich hier in den kommenden Wochen nichts tut, so werden auch wir von der FSP uns anschließen müssen“, sagen Scheider und Jonke © FSP/KK

FSP: Förderungen wichtig, aber nur mit Budget

Monatelang sei ein Budgetbeschluss möglich, meint Jonke. „Wir sind aber stutzig, ob die Finanzreferentin dieses Unterfangen noch hegt“, ergänzt Scheider. Warum sonst landen im Gemeinderat am Dienstag verschiedene Förderanträge, fragt sich das Duo. Auf Mochars Agenda steht ein Antrag zur Förderung zahlreicher Sportvereine in Höhe von 300.000 Euro. 798.400 Euro beträgt die Subvention für mehrere Kulturvereine, die SPÖ-Stadtrat Franz Petritz zur Abstimmung vorlegt. Die knapp 1,1 Millionen Euro zu verteilen sei wichtig, könne aber nur mit einem Budgetbeschluss passieren, sagen Scheider und Jonke, ihre Zustimmung gleichzeitig verneinen und zusichern.

Rein rechtlich könne der Gemeinderat in der Zwölftelregelung diese freiwilligen Leistungen beschließen, wenn ein öffentliches Interesse besteht. Und das tut es, meint Mochar. „Für die Vereine sind das herausfordernde Zeiten, sie brauchen Planungssicherheit“, sagt die Stadträtin. Ihr Kollege Petritz bläst für „seine“ Kultur in dasselbe Horn: Mieten für Vereine und Zahlungen für Veranstalter werden schlagend – auf einen Budgetbeschluss könne man nicht mehr warten. „Wir legen die Anträge mit der Gewissheit, dass sie abgelehnt werden können, vor. Am Dienstag kann jeder Stellung beziehen“, sagt Petritz.

Finanzreferentin Mochar (SPÖ) wartete auf eine Stellungnahme der Gemeindeaufsicht: „Die Gemeinderäte brauchen eine Rechtssicherheit.“ © Helmuth Weichselbraun

Arbeit am Budget läuft

Die Budgeterstellung genieße bei Mochar oberste Priorität. Die Argumente, warum es bisher nicht geklappt hätte, wechseln aber ständig. Unklarheiten im Personalbereich, bei der Klubförderung oder fehlende Sparvorschläge der Referenten sind nur drei der vielen genannten Problemfelder. Aktuell führt Mochar die Verzögerung vor allem auf eine ausbleibende Stellungnahme der Gemeindeaufsicht zurück. Beantwortet die Abteilung ihre offenen Fragen, sehe es für ein Budget gut aus. Wann das sein soll, ist aber völlig unklar. „Die Gemeinderäte brauchen eine Rechtssicherheit“, argumentiert Mochar.

Ob sie heuer überhaupt ein Budget vorgelegt bekommen? Mochar zeigt sich optimistisch, Scheider meldet Zweifel an: „Denkbar ist alles. Wenn man absichtlich darauf verzichtet, muss man es den Menschen aber sagen.“