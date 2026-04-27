Seit April 2021 gibt es die „DPO Handels- u. Beteiligungs GmbH“ in der Kärntner Landeshauptstadt. Das Unternehmen, das seinen Sitz in der Villacher Straße in Klagenfurt hat, beschäftigt sich in erster Linie mit dem Import und Export von Lebensmitteln und Getränken. Weiters ist die DPO Handels- und Beteiligungs GmbH zum Führen und Betreiben einer Gastronomie berechtigt, wie auch zur Vermietung und Verpachtung von Immobilien aller Art.

Ein Dienstnehmer betroffen

Jetzt allerdings ist die Gesellschaft ein Fall für das Konkursgericht. Das geben die Kreditschutzverbände KSV und AKV bekannt. Ein Gläubiger brachte nämlich den Antrag über ein Konkursverfahren ein. Laut den Kreditschutzverbänden sind in diesem Fall noch viele Fragen offen. So ist unklar, wie hoch beispielsweise die Schulden sind. Auch über das Vermögen liegen noch keine Informationen vor, die Hintergründe der Pleite sind ebenfalls noch unklar. Weiters ist die Frage offen, wie es mit dem Unternehmen überhaupt weitergeht. Von der Insolvenz ist ein Dienstnehmer betroffen.

Fest steht, dass etwaige Gläubigerforderungen bis zum 26. Mai angemeldet werden können. Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Peter Urabl bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 9. Juni statt.