Das Konkursgericht hat mit diesem Unternehmen schon mehrmals Bekanntschaft gemacht. Am Mittwoch, dem 15. April, schlug dort die CSS Cleaning GmbH aus Klagenfurt nämlich zum wiederholten Male auf.

An jenem Mittwoch wurde über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren über das Unternehmen aus der Suppanstraße eröffnet. Das geben die Kreditorenschutzverbände AKV und KSV bekannt. Ihnen liegen aber keine konkreten Informationen zur Schuldenhöhe oder den Aktiva vor. Laut dem AKV sind von der Insolvenz vier Dienstnehmer betroffen. Die Firma beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, mit dem Reinigungsgewerbe.

Schon 2024 und 2025 ein Fall für das Konkursgericht

Dabei handelt es sich nicht um den ersten Konkurs der CSS Cleaning GmbH. Bereits im Jänner 2024 rutschte das Unternehmen, damals mit neun Dienstnehmern, in die Insolvenz. Ein Sanierungsplan konnte aufgestellt werden, laut AKV wurde der 30-prozentige Plan in Form einer Barquote damals auch erfüllt. Und dennoch war die Firma gut ein Jahr später, nämlich im April 2025, wieder ein Fall für das Konkursgericht. Damals waren sechs Dienstnehmer von der Insolvenz betroffen. Diesmal dürfte die Firma liquidiert werden.

Rechtsanwalt Rudolf Vouk ist als Insolvenzverwalter aktiv. Forderungen können bis zum 11. Mai über den AKV und KSV angemeldet werden. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 26. Mai statt.