Das historische Grand Hotel Toblach in Südtirol ist ein Vorbild für Kärnten und das Hotel Wörthersee. Das Gebäude ist heute kein klassisches Hotel mehr, sondern eine Jugendherberge und ein kulturelles Zentrum. Und es war ebenfalls in einem schrecklichen Zustand, als das Land Südtirol einschritt, das Hotel übernahm und viele Millionen in eine Renovierung steckte.

Errichtet wurde das historische Luxushotel von der Südbahngesellschaft im Jahr 1878. Architekt Wilhelm von Flattich kombinierte Sichtbackstein mit Holz und verzierten Giebelelementen im Schweizer Holzstil. Die Baukörper sind drei- und viergeschossig auf gemauertem Sockelgeschoss und in den Obergeschossen findet man Fachwerke, die durch Ornamente, Erker, Holzveranden und Balkone gestaltet sind. Die erste Renovierung begann 1992, die Finanzierung erfolgte aus Landesmitteln und EU-Fördergeldern.

Seit 1999 ist das Hotel für die Allgemeinheit zugänglich. Es beherbergt das „Euregio-Kulturzentrum“, eine Musikschule, Jugendherberge und das Naturparkhaus „Drei Zinnen“. Die Bergkette thront über dem Hotel. Nach den Weltkriegen war es nicht mehr rentabel, das Hotel zu führen. Das Land Südtirol erkannte allerdings den kulturellen Wert, stellte kulturpolitische und bildungspolitische Aspekte über wirtschaftliche Interessen. Der Ankauf erfolgte 1991, eine weitere Sanierung fand ab 2020 statt.

Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude hat einen Nutzen für die Allgemeinheit. Es ist eine Jugendherberge und ein vielseitiges kulturelles Zentrum mit historischer und musikalischer Bedeutung. Es könnte als Beispiel für Klagenfurt dienen. Das ist ein Aufruf an unsere Politik, es unseren Nachbarn aus Südtirol gleichzutun und das Hotel Wörthersee zu retten.

Das Hotel in Südtirol könne als Vorbild dienen, meint Kramer in seiner „Außensicht“ © Kramer

Zum Autor

Heimo Kramer ist Architekt und engagiert sich seit Jahrzehnten für die Wörthersee-Architektur.



Die Meinung in diesem Gastkommentar muss sich nicht mit jener der Redaktion decken.