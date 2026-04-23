Rund 500 Mädchen und junge Frauen besuchten am Donnerstag den Girls’ Day in der Khevenhüller Kaserne in Klagenfurt und informierten sich dort über die Berufsmöglichkeiten bei verschiedenen Einsatzorganisationen. Mit dabei waren neben dem Bundesheer, Polizei, Rotes Kreuz, Samariterbund und der Zivilschutzverband.

Die Besucherinnen konnten bei allen Organisationen Gerätschaften und Ausrüstungen ausprobieren. Von der Kärntner Polizei waren unter anderem ein Polizeihubschrauber und -fahrzeuge und polizeiliche Einsatzmittel der Spurensicherung vor Ort. Der Kärntner Landesfeuerwehrverband informierte über das breite Spektrum ihrer Aufgabenbereiche und zeigte Gerätschaften vom Atemschutz, Brand- und technischen Einsatz sowie den hydraulischen Rettungssatz. Das Kärntner Rote Kreuz präsentierte einen Rettungswagen und die mobile Leitstelle. Der Samariterbund Kärnten war mit einem seiner Intensivtransporter sowie einem Einsatzmotorrad dabei. Auch der Zivilschutzverband nutzte die Möglichkeit, um die Besucherinnen über ihre Aufgaben aufzuklären.