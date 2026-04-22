Während im einen Stadtteil von Klagenfurt die Bewohner gegen die Abholzung einer geschützten Allee protestieren, haben die Bewohner eines anderen Viertels das genau umgekehrte Problem. Dort wird eine jahrzehntelang als Parkplatz genutzte Fläche begrünt – was die Bewohner allerdings vor massive Probleme stellt. „Seit mindestens 50 Jahren parken wir hier vor unseren Häusern“, wandten sich die aufgebrachten Anrainer an die Kleine Zeitung.

Für die Siedlung Krastowitzer Straße 30 bis 52 gab es bisher im Nahbereich nur diesen einen Parkplatz. Seit Beginn der Bauarbeiten müsse man aber weit entfernt einen Parkplatz suchen. Und das, obwohl mehrere Bewohner betagt oder gehbeeinträchtigt sind. Zudem wurde angekündigt, dass die Zufahrt mit Bollern abgesperrt würde und man, falls man doch einmal vor die Haustür fahren müsse, ein Ansuchen bei der Stadt stellen müsse. Was die Bewohner besonders ärgerte: „All das wurde uns nur per Postwurf mitgeteilt.“

Fläche war nie ein Parkplatz

Mittlerweile haben sich die erbosten Anrainer auch an die Stadt gewandt, es gab eine Aussprache. Dabei wurde der kuriose Hintergrund der Begrünungsmaßnahme bekannt. Die betroffene Fläche war gar nie ein Parkplatz, sondern „seit jeher als Grünfläche gewidmet“, heißt es seitens der Stadt. Die Bewohner dürften das aber gar nicht gewusst haben.

Nun sei es nötig geworden, die Fläche zu begrünen und ein weiteres Parken – nicht nur von Anrainern – zu verhindern, um die dort stehenden, mehr als 100 Jahre alten Eichen zu schützen. Das Gespräch mit den Anrainern im Rathaus sei „konstruktiv“ gewesen. Man habe sich dabei auf eine Kompromissvariante geeinigt. Hierfür werde nun „mit dem Wohnbauträger, der die gesamte Liegenschaft gepachtet hat und für die Infrastruktur und Instandhaltung zuständig ist, verhandelt werden“.

Lösung für Gehbeeinträchtigte

Laut der Betroffenen wolle man versuchen, woanders im Nahbereich zumindest für die gehbeeinträchtigten Menschen Parkplätze zu bekommen: „Natürlich ist das noch immer nicht ideal. Aber wir sind froh, dass zumindest das gemacht wird, und haben dem deshalb zugestimmt. Uns bleibt ja auch nichts anderes übrig.“