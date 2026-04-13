Knapp 250 Meter zieht sie sich vom Schloss Welzenegg, am Progress Tenniscenter vorbei zur Rilkestraße. Verschiedene Linden, Ahorn- und Kastanienbäume umrahmen diesen schattigen Schotterweg, der Tarragonaallee heißt und im Jahr 2014 zum örtlichen Naturdenkmal erklärt wurde. Damit gelten die teils Hunderte Jahre alten Bäume und die angrenzende Grünfläche als besonders schützenswert. Hunderte Anrainer, die in den umliegenden Wohnblöcken leben, finden dort ein Stück Grün. Bis jetzt.

Denn die Allee soll durchbrochen werden. Und zwar für den Bau von zwei Verbindungsstraßen, die von der südlichen Welzenegger Straße zum Johann-Schaschl-Weg sowie zum Schachterlweg führen sollen. Damit könnten Autofahrer schneller und ohne Umwege zur Völkermarkter Straße gelangen, würde aber die Allee durchschneiden sowie die benachbarte Parkanlage noch weiter schmälern. Die Kritik der Anrainer ist groß.

Klagenfurter Grünen unterstützen die Anrainer

„Dieser einzigartige Allee-Charakter muss erhalten bleiben“, sagt Anrainer Ernst Wagner, der die Bürgerinitiative „Lebensraum Tarragonaallee in Welzenegg“ ins Leben gerufen hat. Seit mehreren Wochen macht er auf die Pläne aufmerksam, fand laut eigenen Angaben schon über 400 Unterstützer. Einer davon ist Stefan Samonig, Chef der Klagenfurter Grünen. „Gerade in Welzenegg, einem Stadtteil, der schon dicht verbaut ist, braucht es endlich mehr Grün statt noch mehr Beton. Die Menschen vor Ort haben ein Recht auf gute Luft, Erholung und Natur vor der Haustür“, sagt Samonig. Auch Elisabeth Lenz, seit 16 Jahren in der Siedlung wohnhaft, stößt sich am Vorhaben. „Viele sind hier hergezogen, weil wir hier eine der letzten grünen Ecken haben.“ Kommen die Straßen, wittert Wagner einen irreparablen Einschnitt in die bestehende Ökologie: „Jeder wünscht sich, dass die Allee erhalten bleibt. Wir möchten dafür sorgen, dass sie nicht zerstört wird.“

Bauprojekt am Nebengrundstück

Unterdessen sind weniger Meter weiter mehrere Kräne und Bagger am Werk. Nämlich für ein Bauprojekt der Welser WSF-Privatstiftung, die eine Wohnanlage mit 81 Mietwohnungen, einer Tief- und Depotgarage errichtet. Die Verbindung zum Schachterlweg führt künftig an den Wohnungen, die im Herbst 2027 stehen sollen, vorbei. „Diese Planung war nicht von uns initiiert, sondern ist Teil der bestehenden Widmung, die wir im Rahmen des Projekts berücksichtigen mussten“, sagt Vorstand Christian Mitterhauser. Man habe die Straßenpläne bei der Stadtplanung hinterfragt, diese hielt an der Widmung aber fest, sagt der Vorstand der Stiftung, die Anteile an der XXXLutz-Gruppe hält. Die geäußerten Sorgen und Kritikpunkte könne Mitterhauser nachvollziehen. „Wir sind offen für alternative Lösungen, sofern seitens der Stadtplanung andere Varianten für die Straßenführung entwickelt werden.“

Im Magistrat ist das Thema weder neu noch unbekannt. Und es handelt sich nicht um den ersten Versuch, an dieser Stelle eine Straße zu bauen. Aber warum sei die Straße aus Sicht der Stadt unbedingt notwendig? Und warum kann dafür in ein Naturdenkmal eingegriffen werden? Die für das Projekt zuständige Abteilung Straßenbau und Verkehr hat sich bis Redaktionsschluss nicht geäußert. Auch Verkehrs- und Stadtplanungsreferent Ronald Rabitsch (SPÖ) hörte von der Aufregung noch nichts. „Ich werde dem aber nachgehen und mit den Anrainern in Kontakt treten“, verspricht der Vizebürgermeister.