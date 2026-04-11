Reger Betrieb herrscht am Nachmittag im Clubhaus nicht. Nur vereinzelt genießen Mitglieder auf der Dachterrasse im ersten Stock in der wärmenden Sonne ein wohlverdientes Getränk und richten geduldig ihre Blicke auf den Abschlag von Loch 1, der von hier oben genauestens inspiziert werden kann. Aber die Ruhe überrascht nicht. Der Golfclub erwachte erst am 1. April aus dem Winterschlaf. Clubmanagerin Irina Wiegele kommt somit in den seltenen Genuss, ein bisschen länger mit ihren Gästen sprechen zu dürfen.

Jeder wird von ihr umarmt, verbal oder physisch. Wiegele ist mit allen per Du, platzt in den Gesprächen förmlich vor authentischer Freundlichkeit. Eine amikale Herzlichkeit, die die empfangene Klientel am See selten zu spüren bekommt und eigentlich so gar nicht zum Motto des Golfclubs passt. „Das möchten die Menschen aber so“, sagt Wiegele.

1927 wurde der Golfclub am Wörthersee gegründet

Der Club selbst sieht sich als der exklusivste des Landes. Mit elitärem Wörthersee-Kitsch sind auch seine Anfänge versehen: Der spanische Adelige Ladislaus Hoyos und sein Schwager, der Baron von Knorring, hatten nur Golf im Kopf und hoben mit dem reichen Getreidehändler James Foster den „KGC Dellach“ im Jahr 1927 aus der Taufe. 1929 wurde die 9-Loch-Anlage fertiggestellt, rund 100.000 Schilling soll der Bau kosten. Der Golfclub ist damit der älteste des Landes und der drittälteste Österreichs. Noch heute entsprechen die Löcher 1, 2 und 3 dem Entwurf von damals.

Wer hier spielen darf, entschieden einst die Mitglieder. Die ganz Reichen konnten sich den Zugang erschleichen, indem sie mit einer kleinen Maschine am heutigen Loch 14 landeten und nach einer Runde wieder einen Abflug machten. Heute spaziert hier Bernhard Svejda. Konzentriert positioniert er sich in der Mitte des Fairways vor seinem Ball, holt kräftig aus, trifft ihn aber suboptimal. Die weiße Kugel biegt in hohem Bogen nach rechts ab. Der Freude am Spiel tut das aber keinen Abbruch. „Seit 30 Jahren spiele ich hier, und nur hier. Ich kenne viele Plätze im Ausland, der schönste Platz ist aber der in Dellach“, erzählt der pensionierte Arzt. Warum er so empfindet? „Na schau‘ dich doch um.“ Die 18 Bahnen, die nach der „Revitalisierung“ der britischen Royal Army seit 1964 bestehen, sind zwar eng und anspruchsvoll, spätestens am 13. Loch verschwindet aber jeglicher Frust über einen misslungenen Schlag. Wer dort am Grün zum Einlochen ansetzt, wird mit einem einzigartigen Blick über den Wörthersee belohnt.

Geheimnis um Promis

Das wissen auch Stars und Sternchen zu schätzen. Welcher Promi hier regelmäßig abschlägt, verrät Wiegele nicht. Die meisten Mitglieder kommen aus Klagenfurt und Wien, doch auch die Zahl der Spieler aus Indien oder Großbritannien sei nicht zu unterschätzen. „Oft erfahren wir erst, welcher Promi bei uns gespielt hat, nachdem er wieder weg war“, sagt die Clubmanagerin. Vor ihr sind alle gleich. Das ist gewollt, aber auch notwendig. Die Tage eines Sports, der einer kleinen Elite vorbehalten ist, sind nämlich vorbei. Von April bis November fließt Geld in die Kasse, mit dem die 14 Mitarbeiter, die Materialien und Infrastrukturen ein ganzes Jahr lang bezahlt werden müssen. Dafür reicht ein reicher, aber kleiner Mitgliederstamm nicht aus. Das Ableben von Heidi Horten, die mit Helmut noch heute die Ehrenpräsidentschaft innehat, machte die finanzielle Situation für den Club nicht leichter.

„Es ist nicht einfach, die alten Strukturen aufzubrechen“, sagt Wiegele, die seit 13 Jahren neue Wege einschlägt. Die 600 Mitglieder starke Gemeinschaft sei mittlerweile jünger und bodenständiger, setzt dennoch hohe Maßstäbe. Die jährliche Mitgliedschaft ist mit 1910 Euro im Jahr zwar verhältnismäßig gemäßigt, schraubt die Erwartungen aber dennoch in die Höhe. Wie man sich unter der hohen, für Wiegele zu hohen Dichte an Golfclubs in Kärnten durchsetzt? „Mit Qualität, einem gepflegten Platz und dem Gefühl, dass wir uns auf jeden einzelnen Spieler freuen.“

Sechs Greenkeeper kümmern sich um die Anlage

Für einen gepflegten Platz sorgt Christian Nabernik. Wie das Golfspiel selbst, ist auch sein Job pure Präzisionsarbeit. 3,5 Millimeter beträgt die Grashöhe am Grün, 14 Millimeter am Abschlag, 15 Millimeter am Fairway und 44 Millimeter am Semi-Rough. „Das ist vergleichsweise auf der etwas höheren Seite“, erzählt Nabernik, der Leiter des sechsköpfigen Greenkeeper-Teams. Mäht man das Gras tiefer, wird der Boden unnötig beansprucht. Man braucht mehr Mähstunden, mehr Dünger und mehr Wasser, das über das bald 100 Jahre alte Bewässerungssystem aus dem Wörthersee auf den Platz gelangt. Eine Drainage, die in den See führt, schließt den Kreislauf. „Im Sommer ist viel zu tun, dann bin ich fast jeden Tag hier“, sagt Nabernik, der sich um eine 55 Hektar große Fläche kümmert. Er spricht nicht von einem Golfplatz, sondern von einem Biotop.

Zwischen den Löchern, die sich der Natur anpassten und nicht umgekehrt, blieb die Zeit nicht stehen. Das Spiel entwickelte sich weiter. Die Schläger schlagen besser, die Bälle fliegen weiter – ein großes und teures Problem für den Golfclub, der gezwungen ist, die Range zu vergrößern. Auch das Clubhaus, das ohne Helmut Horten im Jahr 1979 nie gebaut worden wäre, hat seine besten Tage hinter sich. Große Investitionen stehen also bevor, um mindestens weitere 99 Jahre zu bestehen. Wiegeles Wunsch für diese Zeit? Dass auch Profigolfer wieder häufiger nach Dellach kommen, nach dem Spiel auf der Terrasse Platz nehmen und von oben den Abschlag des ersten Lochs bewundern.