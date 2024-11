Angefangen hat eigentlich alles mit einer morgendlichen Diskussion im Hause Schicho. „Meine Tochter mochte die Hasen-Figur auf ihrem Lieblings-T-Shirt besonders gerne, das war aber an diesem Morgen in der Wäsche. Ein Drama! Ich dachte mir: Warum die Figur nicht einfach als Applikation abnehmen und auf ein anderes Shirt geben?“, erinnert sich die Absolventin der HBLA für Mode und Bekleidungstechnik Michaela Schicho, die als Modedesignerin mehrere internationale Preise gewinnen konnte. Es war die Geburtsstunde von „Sticklett“, einer per Klettverschluss abnehmbaren Applikation auf Baby- und Kinderkleidung.