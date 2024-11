Die Luftqualität in Wien ist in dieser Woche überdurchschnittlich schlecht. Der erlaubte Grenzwert für Feinstaub (PM10) von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter ist an mehreren Messstationen überschritten worden. Das hat vor allem zwei Gründe: In der kalten Jahreszeit werden mehr fossile Brennstoffe verbrannt, etwa weil viele Haushalte mit Öl und Gas heizen, andererseits sorgt die Wetterlage aktuell dafür, dass die Luft nicht durchmischt wird.