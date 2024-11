Das seit über 75 Jahren bestehende Familienunternehmen Nimaro in Köttmannsdorf, Spezialist für Mappen und Hüllen, investiert rund 70.000 Euro in seinen Maschinenpark. Der neue Schnellschneider ist für Nimaro ein wichtiger Schritt – besonders angesichts der aktuellen eher trüben Wirtschaftsstimmung. Während das Vorgängermodell weiterhin in Betrieb bleibt, bietet die neue Maschine entscheidende Vorteile: Sie beschleunigt die Produktion und ermöglicht es, eine größere Stückzahl auf einmal zu bearbeiten. Durch das Zuschneiden von Karton, Papier und Kunststoff-Materialien legt sie von nun an in vielen verschiedenen Produktionsprozessen die präzise Grundlage, um den Mehrfarbendruck auf Mappen, Hüllen und Werbeartikel weiter zu optimieren.