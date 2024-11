Tagsüber ist Til Vogelsang ein „Gott in Weiß“, in seiner Freizeit betritt der gebürtige Kärntner die musikalische Bühne. Der Assistenzarzt am Uniklinikum Graz hat sich mittlerweile als Singer-Songwriter einen Namen gemacht und gilt als aufstrebendes Talent in der Branche. Der Künstler, der seine Gitarrenkünste autodidaktisch perfektionierte, hat über die Jahre einen unverwechselbaren Klang entwickelt.