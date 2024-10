Ob der After-Work-Markt, das Klagenfurt Festival oder die Tage der Alpen-Adria-Küche – speziell im Sommer sind Lücken im Klagenfurter Veranstaltungskalender nur schwer zu finden. Damit sich Events nicht in die Quere kommen und externe Veranstalter eine Ansprechperson in der Stadt haben, beschloss der Gemeinderat im September 2023, einen Veranstaltungskoordinator zu installieren. Am 12. November findet ein Hearing statt – trotz Aufnahmestopp.