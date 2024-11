Keine 5000 Zuschauer verfolgten am Sonntag das Kärntner Fußballderby zwischen Austria Klagenfurt und dem WAC. Eine beschämende Zahl. Oder vielmehr eine logische? In der Landeshauptstadt fehlt es an Bundesliga-Tradition und der Selbstverständlichkeit, alle zwei Wochen die Austria im Heimspiel der Austria zu unterstützen.