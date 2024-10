34 Filialen zählt die Supermarktkette Hofer aktuell in ganz Kärnten, neun davon betreibt die Lebensmittelhandelskette in der Landeshauptstadt. Nun schließt eine Filiale, jene im Stadlweg gehört mit 1. November der Vergangenheit an.

„Die Entscheidung, die Filiale am Stadlweg in Klagenfurt nach rund 23 Jahren zu schließen, basiert auf verschiedenen Faktoren, darunter Standortanalysen und dem Gesamtkonzept unseres Filialnetzes“, erklärt dazu Cathleen Völkel, die sich für die Unternehmenskommunikation verantwortlich zeigt. Das Positive: Es kommt aufgrund der Filialschließung zu keinen Kündigungen. Alle der zehn betroffenen Mitarbeiterinnen werden ihre Anstellung bei Hofer behalten und in anderen Filialen eingesetzt.

Das Negative: Die Kundinnen und Kunden müssen auf andere Filialen ausweichen. In der Nähe stehen weiterhin wie gewohnt acht weitere Filialen in Ebenthal (Miegerer Straße 2) und Klagenfurt (Schlachthofstraße 3, Waidmannsdorfer Straße 135, Turmgasse 26, Steingasse 209, Villacher Straße 181, St. Veiter Straße 141 oder Feldkirchner Straße 221) zur Verfügung. .