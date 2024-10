Galgenhumor macht nicht einmal vor Darmbakterien halt: „Schnittblumen und Zimmerpflanzen haben es fein in Klagenfurt. Im Wasser sind nämlich Düngemittel.“ Das tut weh! Denn eigentlich gehört Österreich neben Island, Norwegen, der Schweiz und sechs anderen Ländern (Deutschland nicht) zu den zehn Nationen mit dem besten Trinkwasser weltweit. Das hat die Yale University festgestellt. Ganz Österreich? Nein, eben nicht. Am Freitag, dem 20. September, also vor mehr als drei Wochen, gaben die Stadt Klagenfurt und Stadtwerke-Vorstand Erwin Smole bekannt, dass das Trinkwasser mit Enterokokken belastet ist. Das sei, so Smole, bei einer der dreiwöchentlichen Routineuntersuchungen festgestellt worden.