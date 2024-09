Die Klagenfurter Bevölkerung wuchs in den vergangenen 50 Jahren um rund 20.000 Bürgerinnen und Bürger an. In dieser Zeit baute die Stadt neue Sporthallen; der Sportpark eröffnete 2013 seine in vier kleinere Säle teilbare und für die Volleyballer wichtig, 14 Meter hohe Halle. Am Papier hielten die verfügbaren Flächen also mit dem Bevölkerungswachstum Schritt. Dennoch liegt die Auslastung bei den fünf Hallen der Stadt, jener des Sportparks und den meisten Turnsälen bei 100 Prozent.