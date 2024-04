Mehr als zwei Dutzend Kinder zwischen acht und neun Jahren rollen am Boden, hängen an Wänden und Seilen in der Luft. Sie zählen zu den rund 500 Jugendlichen des „Klagenfurter Turnvereins 1862“ (KTV), die seit wenigen Wochen im Herbertgarten toben und turnen dürfen. Die Turnhalle in der Feldkirchner Straße 9 ist die neueste Sportanlage der Stadt.