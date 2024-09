Eine Einbahn, die nicht eingehalten wird. Ein Nadelöhr, das in den Morgenstunden Stau und Wartezeiten verursacht. Und ein Verkehrskonzept, das die Wenigsten glücklich macht. In Viktring tut man sich derzeit schwer, positive Stimmen für die Verkehrssituation zu finden. Speziell vor der Volks- und Mittelschule gibt es in den Morgenstunden kein Durchkommen. Eine neue Initiative soll die Lage zumindest entlasten.