Wer schon mal in Barcelona war, kennt sie. Die „Rambla“, eine über ein Kilometer lange Promenade im Herzen der spanischen Metropole, flankiert von architektonisch ikonischen Bauten. In der Mitte der Straße ist ausreichend Platz für Fußgänger und Radfahrer, an den Seiten dürfen Pkw und Bus fahren. Hohe Bäume mit vollen Kronen brennen eine grüne Allee in die katalanische Hauptstadt. Ein Konzept, das man sich für die Klagenfurter Bahnhofstraße abschaut.