Das „runde Leder“ begleitet Maximilian Zechner aus Klagenfurt und Dominic Orazé aus St. Veit quasi schon ihr ganzes Leben lang. Seit ihrer frühesten Kindheit jagen die beiden mit Begeisterung dem Ball nach. Zechner hat es dabei bis in die Regionalliga geschafft, Orazé läuft aktuell in der Unterliga auf. Um ihr Hobby, den Fußballsport, auch zum Beruf zu machen, haben beide das Studium der Sportwissenschaften abgeschlossen. Jetzt wagten die Freunde mit einer sportlichen Idee den Sprung in die Selbstständigkeit.