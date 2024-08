Bei Wolfram Ogris ist die Freiwillige Feuerwehr Familiensache. Schon Großvater Leopold und Vater Alois waren Mitglied bei der Einsatzstelle in Feistritz im Rosental. Es lag daher nahe, dass auch Wolfram Ogris zur Blaulichtorganisation dazustößt. „Ich war von der Arbeit und von der Kameradschaft schon als Kind fasziniert, aber so etwas wie eine Jugendfeuerwehr gab es damals noch nicht“, blickt der heute 49-Jährige zurück. Im Alter von 15 Jahren stülpte er sich also erstmals die Feuerwehr-Uniform über.

Mittlerweile hat der SPÖ-Vizebürgermeister der Marktgemeinde unzählige Aus- und Fortbildungen absolviert und (fast) alle Funktionen, die man bei einer Freiwilligen Feuerwehr einnehmen kann, hinter sich – angefangen vom Zugskommandanten über den Gruppenführer bis hin zum stellvertretenden Kommandanten. Letzteres Amt bekleidete der technische Angestellte insgesamt acht Jahre lang. 2015 trat er bei der Freiwilligen Feuerwehr im Ort etwas kürzer, ist heute nur noch Zugskommandant. Der Grund: „Ich habe beim Bezirksfeuerwehrkommando Klagenfurt-Land Funktionen übernommen“, erzählt Ogris. Unter anderem ist er dort Bezirksfunkmeister und für die Ausbildung junger Feuerwehrleute zuständig.

Herausfordernde Situationen

An die Anzahl seiner Einsätze kann sich der Familienvater heute nicht erinnern. „Es werden wohl Tausende sein“, merkt er schmunzelnd an. „Oft waren aber sehr herausfordernde Situationen dabei“, erzählt Ogris weiter und erinnert sich dabei an den einen oder anderen Waldbrand. Besonders in Erinnerung geblieben ist dem 49-Jährigen die Bergung eines abgestürzten Segelflugzeuges in einem unwegsamen Gelände. „Wir mussten alle Hilfsmittel ein- und wieder ausfliegen“, so Ogris, der bei der Einsatzstelle neben der Hilfstätigkeit vor allem die Kameradschaft schätzt.

Neben politischer Tätigkeit und Ehrenamt ist der Rosentaler gerne sportlich unterwegs – so trifft man ihn beim Wandern oder Mountainbiken an. Und mit seiner 13-jährigen Tochter steht schon die nächste Ogris-Generation in den Startlöchern, die sich bei der Feuerwehr engagieren will.