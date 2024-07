Es war das eigene Schicksal, das Christian Fekonja in seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Bergretter bestärkte. Im Jahr 2018 verunglückte sein damals 18-jähriger Sohn, der ebenfalls bei der Bergrettung aktiv war, im Rahmen einer Trainingstour am Hochstuhl tödlich. „Dieser Schicksalsschlag hat mich noch mehr motiviert, mich in diesem Bereich ehrenamtlich zu engagieren“, erzählt der Klagenfurter. Heute blickt der 53-Jährige auf rund 200 Einsätze bei der Ortsstelle Klagenfurt der Österreichischen Bergrettung zurück und zählt als Einsatzleiter und stellvertretender Fahrzeugwart zu einer unverzichtbaren Stütze in der Organisation.